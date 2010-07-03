Мотоциклист погиб при столкновении с эвакуатором на западе Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Один человек скончался при аварии на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло по адресу: улица Большая Очаковская, дом 47, строение 1. Там столкнулись мотоцикл и эвакуатор "Газель", мотоциклист погиб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

18 мая два человека стали жертвами столкновения иномарки и грузовика в подмосковном Дмитрове. В их числе – помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов. По предварительной версии, водитель иномарки не пропустил грузовик.

Еще три человека погибли в аварии в Электростали. Среди них оказался один ребенок.