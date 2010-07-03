Три человека погибли в аварии с легковушкой и грузовиком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в аварии в подмосковной Электростали, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в 14:20 на 35 километре Носовихинского шоссе. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Skoda. На месте находятся полицейские, они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В Московской области сегодня произошла еще одна авария с грузовиком. Жертвами его столкновения с иномаркой Mitsubishi стали два человека. Среди них оказался помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов. По предварительной версии, водитель легковушки не пропустил грузовик.