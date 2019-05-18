Два человека погибли в ДТП в подмосковном Дмитрове

Фото: телеграм-канал 112

Два человека погибли, еще один получил ранения при столкновении иномарки и грузовика. ДТП произошло в подмосковном Дмитрове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 11:47 на 31 километра трассы А-107, где столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и легковой Mitsubishi.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Как передает телеканал Москва 24, в числе погибших – помощник прокурора по ЦФО Олег Мелик-Адамов. Согласно предварительной версии, водитель иномарки не пропустил грузовик.