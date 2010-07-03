16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Волгограде

По меньшей мере 16 человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси в Волгограде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

14 пострадавших госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести.

В Советском районе города маршрутное такси № 15 "С" столкнулось с автомобилем КАМАЗ. От удара маршрутка врезалась в столб.

Водитель грузовика заявил, что у него отказали тормоза.

Ранее неизвестный за рулем Audi Q7 сбил фонарь на Нагатинской набережной в Москве и сбежал.