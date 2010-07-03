Водитель иномарки снес фонарь на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Неизвестный за рулем Audi Q7 сбил фонарь на Нагатинской набережной и сбежал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас мачта освещения лежит на земле, а на место аварии едет полиция.

