Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

В поселке Мамоны под Иркутском пять человек пострадали в результате ДТП, предполагаемый виновник которого, как предполагают правоохранители, перепутал педали.

Инцидент произошел в четверг, 9 мая. В пресс-службе регионального главка полиции рассказали, что 40-летний мужчина ремонтировал автомобиль Toyota.

"Он поднял капот и, сев за руль, предположительно перепутал педали газа и тормоза. Селектор АКПП в этот момент был в положении заднего хода. Иномарка пришла в движение и сбила пешеходов, а также повредила припаркованный рядом автомобиль", – уточнили в МВД.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Детей среди пострадавших нет. Сейчас виновник аварии дает показания полицейским.



Видео: "Полиция Иркутской области. МВД"