Водитель автомобиля в Люберцах сбил пешехода и скрылся

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Водитель иномарки в Люберцах сбил пешехода и скрылся, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Урицкого. Полиция разыскивает автомобилиста, объявлен план "Перехват".

На минувшей неделе аналогичное происшествие случилось в Жуковском на улице Дугина. Водитель сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся.

В Балашихе машина наехала на пешехода в районе дома 29 на Дорожной улице. Женщина переходила проезжую часть вне зоны перехода. В результате полученных травм она скончалась в автомобиле скорой помощи.