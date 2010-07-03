Пострадавшего в ДТП в Южном Бутове эвакуировали вертолетом

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего в ДТП в Южном Бутове, сообщила пресс-служба организации.

Авария произошла в районе дома 72 на улице Южнобутовская. Столкнулись три автомобиля. Имеются данные о трех пострадавших.

"В лечебное учреждение Москвы вертолетом с места аварии эвакуирован один тяжело пострадавший. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада", – указали в МАЦ.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода в городском округе Балашиха. В результате ДТП погибла женщина. Инцидент произошел на улице Дорожная в районе дома 29. Отмечается, что женщина переходила проезжую часть вне зоны пешехода.