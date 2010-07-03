Автомобиль насмерть сбил женщину в Балашихе

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль наехал на пешехода в городском округе Балашиха.

Как сообщили Агентству "Москва" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в результате ДТП погибла женщина.

Инцидент произошел на улице Дорожная в районе дома 29. Отмечается, что женщина переходила проезжую часть вне зоны пешехода.

Она скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

9 мая на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское в Подмосковье при столкновении шести автомобилей пострадали три человека.