Москва 24 опубликовала видео момента аварии с Доренко

В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии с журналистом Сергеем Доренко. На кадрах видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
Журналист ехал на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя плохо, из-за чего не смог управлять транспортным средством.
Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.
Ранее информацию о смерти Сергея Доренко подтвердил Алексей Венедиктов. Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.
Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.
Сергей Доренко сделал последнюю запись в своем телеграм-канале за четыре часа до смерти. Последнее обновление было сделано в 15:42.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.