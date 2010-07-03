Москва 24 опубликовала видео момента аварии с Доренко

В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии с журналистом Сергеем Доренко. На кадрах видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

Журналист ехал на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя плохо, из-за чего не смог управлять транспортным средством.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

Ранее информацию о смерти Сергея Доренко подтвердил Алексей Венедиктов. Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.

Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.

Сергей Доренко сделал последнюю запись в своем телеграм-канале за четыре часа до смерти. Последнее обновление было сделано в 15:42.