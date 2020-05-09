Погиб журналист Сергей Доренко

Российский журналист Сергей Доренко погиб в Москве. Информацию о смерти Сергея Доренко подтвердил Алексей Венедиктов.

"Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям", – написал он в своем телеграм-канале.

О том, что Сергей Доренко погиб в Москве также сообщается в телеграм-канале радиостанции "Говорит Москва". "Он разбился на мотоцикле. Авария произошла на Николоямской улице", – говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал Mash, журналист ехал на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя плохо и мотоцикл завалился на бок. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли.

По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут. По предварительной информации, у Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера.

Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей Доренко пережил клиническую смерть.

Журналист сделал последнюю запись в своем телеграм-канале за четыре часа до смерти. Последнее обновление было сделано в 15:42. Также незадолго до трагической поездки Сергей Доренко опубликовал пост на своей странице в Instagram. На видео он собирается ехать на мотоцикле.



Через несколько часов Сергей Доренко погибнет в Москве.Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Сергея Доренко одним из самых талантливых радиожурналистов. "Он был одним из самых талантливых радиожурналистов, "волком-одиночкой", – сказал Венедиктов в эфире "Эхо Москвы" и добавил, что Доренко умер, не приходя в сознание. "У него была быстрая смерть", – цитирует ТАСС Венедиктова.

Тележурналист Дмитрий Киселев, работавший вместе с Доренко в конце 1980-х - начале 1990-х годов на Центральном ТВ СССР, в программе ТСН, заявил, что Доренко останется ярчайшей личностью в российской журналистике.

"Сергей – это ярчайшая личность в истории отечественной журналистики. Он прошел сложный путь, был изломан 90-ми годами. Как мотылек на огонь, он летел по всем соблазнам телевизионной популярности. Расправлял крылья, когда информационная журналистика на нашем телевидении ощущала свою мощь", – сказал Киселев.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал Доренко одним из самых талантливых и харизматичных журналистов в России. "Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" еще с самых первых съездов народных депутатов. Только пару недель назад он выступал в Домжуре, собрал полный зал", – поделился своими воспоминаниями он, передает ТАСС.

В свою очередь, мэр Москвы назвал Сергея Доренко талантливым журналистом и неравнодушным человеком, который любил Москву.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил – на крутом вираже. Честно – страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", – написал мэр на своей странице в Twitter.