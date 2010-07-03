Коллеги соболезнуют в связи со смертью Доренко

Фото: АСС/Владимир Машатин

Коллеги российского журналиста Сергея Доренко выразили соболезнования в связи с его смертью, передает телеканал Москва 24.

Журналист Максим Шевченко назвал его очень ярким человеком, который в силу своего интеллекта и таланта "со стороны как бы смотрел на проходившую перед ним эпоху".

"Он был комментатором эпохи. Он был храбрым человеком, который оказывался в опасных местах. В трудную минуту он принимал опасные решения. Он был циником. Ярким, талантливым, очень умным циником. Как эпоха была циничная, так и Сергей был одним из самых ярких людей этой эпохи", – рассказал Шевченко.

Он признался, что последний раз поспорил с Доренко 5 марта из-за Сталина. Он подчеркнул, что с Доренко было интересно спорить и ругаться.

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов также выразил свои соболезнования. Он отметил, что мотоцикл был страстью Доренко.

"Страсть это у него такая была давняя, и он ее любил. Он когда садился на мотоцикл, моложе становился и чувствовал себя лучше. Он умел только ярко, он умел только через край, он умел только на полной самоотдаче. Он однажды сказал интересную фразу: "Иногда мне платят за то, что я выхожу в эфир, но если честно, я готов иногда и сам приплачивать за то, чтобы быть со своими слушателями", – подчеркнул он.

Также Мамонтов сообщил, что в фойе радиостанции "Говорит Москва", где Доренко был главным редактором, разместят портрет погибшего, чтобы почтить его память.

Журналист Михаил Леонтьев выразил сожаление из-за случившегося. По его словам, Доренко жил "какой-то отмороженной жизнью".

"Этот мотоцикл дурацкий... Он дико талантливый, очень естественный, нестареющий и не умеющий ни в чем себя останавливать. Не то слово, что жалко, совершенно ни в какие ворота не лезет", – заявил он в эфире телеканала Москва 24.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Предварительной причиной смерти называют проблему с сердцем. Точную причину определит вскрытие.

По данным "Интерфакса", смерть известного журналиста наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла.

Отмечается, что в момент смерти он попах в ДТП, но по факту аварии дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут, поскольку криминального характера в смерти Доренко нет.

Помимо этого уточняется, что журналист был трезв, алкоголя в крови не обнаружено.

В видео момента аварии, которое появилось в Сети, видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги. Журналист ехал со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, он почувствовал себя, из-за чего не смог управлять транспортным средством.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

Как сообщают некоторые СМИ, свой второй мотоцикл Доренко купил всего две недели назад. Именно на нем он и попал в ДТП.

Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы ". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей ". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008 ". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.