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18 октября, 10:42

Общество

В Культурном центре ЗИЛ за полгода собрали более трех тонн гумпомощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше трех тонн гуманитарных грузов собрали за шесть месяцев работы постоянного пункта сбора гумпомощи в Культурном центре ЗИЛ, подведомственном департаменту культуры Москвы, для бойцов СВО в рамках акции "Посылка герою". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункт работает каждый день с 10:00 до 22:00. Вещи можно оставить на стойке у администраторов. Первая отправка состоялась летом: в нее вошли огнетушители, машинное масло, зарядные устройства, продукты, одежда и предметы личной гигиены.

Среди позиций, которые посетители могут принести, – средства гигиены и продукты питания. Полный перечень необходимых бойцам вещей вместе с информацией об акции опубликован на сайте проекта.

Кроме того, 9 мая в рамках акции в зимнем саду Культурного центра ЗИЛ прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению символических "браслетов жизни". Изготовленные изделия передали для отправки в зону проведения СВО.

Также посетители центра собрали более семи тысяч книг – детскую и взрослую литературу. Ее передали бойцам, а также в новые регионы России: Луганскую и Донецкую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее сообщалось, что движение "Сети для СВОих" Войковского района Москвы за 9 месяцев передало в зону СВО свыше 50 тонн гуманитарных грузов. Активисты ведут адресную работу с бойцами и отправляют посылки в госпитали, снабжая их нужными вещами и снаряжением.

"Новости дня": столичные волонтеры отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

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