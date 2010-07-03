Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назвал Сергея Доренко талантливым журналистом и неравнодушным человеком, который любил Москву.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил – на крутом вираже. Честно – страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", – написал мэр на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что известный журналист Сергей Доренко умер в Москве после падения с мотоцикла в центре города. Инцидент произошел в районе Николоямской улицы.

Доренко работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва".