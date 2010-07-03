Три человека пострадали в ДТП на Новорижском шоссе

На Новорижском шоссе в районе деревни Степановское в Подмосковье столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Один из автомобилей практически полностью разбит. Обстоятельства аварии уточняются.

По предварительной информации, пострадали три человека. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.