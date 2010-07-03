Неизвестный сбил человека в Дорогомилове и скрылся с места аварии

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Неизвестный сбил человека в столичном районе Дорогомилово и скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе дома 6 по улице Генерала Ермолова. Отмечается, что водитель был на белой машине. Сейчас полиция ведет его розыск.

В ГИБДД РФ сообщили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Подробности случившегося и состояние пострадавшего выяснятся.