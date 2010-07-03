Водитель сбил пешехода и скрылся в Жуковском

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, пострадавший доставлен в больницу.

Инцидент произошел на улице Дугина. Отмечается, что принимаются меры для задержания злоумышленника.

Ранее автомобиль наехал на пешехода в городском округе Балашиха. В результате аварии женщина скончалась.