Водитель скутера погиб в Богородском городском округе

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Водитель скутера погиб в результате столкновения с автомобилем Mazda в Богородском городском округе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло в 20:10 на дороге Московское малое кольцо – деревня Пушкино. Пассажир скутера госпитализирован.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее в Лобне произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля. Погиб один человек, еще трое получили ранения.