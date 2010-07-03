Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Лобне

Фото: Москва24/Антон Великжанин

В Лобне произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля. Погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщает Агентство "Москва".

В 20:55 на Рогачевском шоссе водитель автомобиля Daewoo столкнулся с автобусом, после чего задел грузовик DAF.

Погибший и пострадавшие находились в автомобиле Daewoo. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и ГИБДД.

Из-за аварии движение на дороге не перекрывалось. Разлива топлива нет.

Ранее водитель автомобиля Mazda насмерть сбил пешехода в районе Северное Тушино. Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался.