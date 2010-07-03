Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода в Северном Тушине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mazda сбил насмерть пешехода в районе Северное Тушино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на бульваре Яна Райниса в районе дома № 18. Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.