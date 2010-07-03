Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:36

Виновнику ДТП под Калугой, в котором погиб ребенок, предъявлено обвинение

происшествия ДТП

12:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/obninsk

Предполагаемому виновнику крупного ДТП на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области предъявили обвинение, говорится на сайте СУ СК РФ.

Авария произошла 2 мая. Подозреваемый за рулем Toyota Land Cruiser ехал из Москвы в сторону Калуги. Произошло столкновение с Daewoo и Chevrolet, которые ехали в попутном направлении. Chevrolet вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, в котором находились шесть человек, в том числе несколько детей. После этого Toyota столкнулась с автомобилем Honda.

После аварии водитель Land Cruiser скрылся с места происшествия. Однако на 245-м километре трассы он столкнулся с трактором и съехал в кювет. Автомобилиста доставили в реанимационное отделение больницы.

"Как только состояние здоровья мужчины позволило проводить с ним следственные действия, он был допрошен следователем", – указали в СК.

Известно, что в результате аварии погиб пятилетний мальчик, а 12-летняя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из столичных клиник. В Калужскую областную больницу также были доставлены еще несколько человек.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика