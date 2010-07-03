Виновнику ДТП под Калугой, в котором погиб ребенок, предъявлено обвинение

Предполагаемому виновнику крупного ДТП на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области предъявили обвинение, говорится на сайте СУ СК РФ.

Авария произошла 2 мая. Подозреваемый за рулем Toyota Land Cruiser ехал из Москвы в сторону Калуги. Произошло столкновение с Daewoo и Chevrolet, которые ехали в попутном направлении. Chevrolet вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, в котором находились шесть человек, в том числе несколько детей. После этого Toyota столкнулась с автомобилем Honda.

После аварии водитель Land Cruiser скрылся с места происшествия. Однако на 245-м километре трассы он столкнулся с трактором и съехал в кювет. Автомобилиста доставили в реанимационное отделение больницы.

"Как только состояние здоровья мужчины позволило проводить с ним следственные действия, он был допрошен следователем", – указали в СК.

Известно, что в результате аварии погиб пятилетний мальчик, а 12-летняя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из столичных клиник. В Калужскую областную больницу также были доставлены еще несколько человек.

