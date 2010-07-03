Возле аэропорта Внуково столкнулись две "Газели"

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Две "Газели" столкнулись у аэропорта Внуково. Пострадал человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"На улице 2-я Рейсовая, дом № 2А, строение 3 произошло столкновение двух автомобилей "Газель". В результате происшествия один человек получил травмы", – передает Агентство "Москва".

Сейчас на месте работает полиция и врачи. Выясняются обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад произошла авария с участием "Газели" и грузовика МАЗ в Щелкове. В результате погиб водитель "Газели", еще один человек получил травмы.