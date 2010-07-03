Авария с участием "Газели" и грузовика произошла в Щелкове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием "Газели" и грузовика МАЗ произошла в Щелкове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Подмосковью.

Столкновение автомобилей произошло в районе улицы Розы Люксембург в городском округе Щелково около 13:30. Отмечается, что в результате аварии погиб водитель "Газели", еще один человек получил повреждения.

Накануне девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Авария произошла на 94-ом километре трассы М-3 "Украина". Там столкнулись четыре автомобиля.