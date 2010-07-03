Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Орлом

Фото: УМВД России по Орловской области

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновении грузового автомобиля "Камаз" и рейсового автобуса Yutong на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, авария произошла на 423 километре автодороги М2 "Крым". За медицинской помощью обратились 11 человек.

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла погиб в результате аварии в Ступине. ДТП произошло на автодороге "Шугарово − Калычево". Мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и погиб.