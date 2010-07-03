Мотоциклист погиб в аварии в Ступине

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Водитель мотоцикла погиб в результате аварии в Ступине. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на автодороге "Шугарово − Калычево". Мотоциклист превысил скорость, не справился с управлением и погиб, сказано в сообщении.

В связи с открытием мотосезона сотрудники министерства призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах и не нарушать ПДД.