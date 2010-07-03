Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области

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Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Авария произошла на 94-ом километре трассы М-3 "Украина". Там столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с машиной Daewoo Nexia, перестраиваясь в другой ряд. Поскольку скорость была велика вторая иномарка столкнулась с едущей впереди Chevrolet Lacetti

"От удара она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Corolla под управлением 29-летней женщины", – уточнили в ГИБДД.

Женщина-водитель и ее семь пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от года до 12 лет получили различные травмы. Также в аварии пострадал водитель Chevrolet.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в больницу, 12-летняя девочка сейчас находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

После аварии было перекрыто движение транспорта по трем полосам из четырех. Все обстоятельства ЧП выясняются.