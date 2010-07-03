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Проседание грунта на Рязанском проспекте произошло до ДТП с участием грузовика, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Уточнение. На данном участке сначала произошло проседание грунта, в которое попал грузовик. https://t.co/ANppM8cCgk — ЦОДД (@gucodd) April 30, 2019



ДТП с участием грузовика произошло в районе дома №3, строение 1. Отмечалось, что машина выехала на бордюр, в результате чего образовалось проседание грунта.

На место происшествия выехали оперативные службы. Из-за ДТП ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра.