Движение ограничено на Рязанском проспекте из-за ДТП

Фото: ЦОДД

Движение по двум рядам на Рязанском проспекте ограничено в связи с ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ". Об этом сообщили в ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.

"ДТП с грузовиком в районе дома 3, строения 1 на Рязанском проспекте. Грузовик выехал на бордюр, в результате образовалось проседание грунта. Пострадавших нет. Ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра. Объезжайте!", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что столкнулись легковая машина и самосвал "КамАЗ".