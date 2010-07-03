Движение ограничено на Рязанском проспекте из-за ДТП

Движение по двум рядам на Рязанском проспекте ограничено в связи с ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ". Об этом сообщили в ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в Twitter.
"ДТП с грузовиком в районе дома 3, строения 1 на Рязанском проспекте. Грузовик выехал на бордюр, в результате образовалось проседание грунта. Пострадавших нет. Ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра. Объезжайте!", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что столкнулись легковая машина и самосвал "КамАЗ".
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