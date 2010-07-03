Проседание грунта на юго-востоке Москвы не повлияло на движение транспорта

Проседание грунта на тротуаре на юго-востоке Москвы не повлияло на движение транспорта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу префектуры Юго-Восточного округа столицы.
Сейчас там ведутся восстановительные работы. "На Люблинской улице произошло незначительное проседание грунта на тротуаре. Ситуация не повлияла на движение транспорта и не создала неудобств для пешеходов", – сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке города на площади около трех квадратных метров под остановкой общественного транспорта провалился грунт. Опасное место огородили. Причиной случившегося стал подмыв грунта.
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