Один человек погиб в ДТП в Одинцовском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате ДТП с участием трех машин в Одинцовском городском округе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В 18:16 в Одинцовском городском округе на 60 километре Минского шоссе произошло столкновение трех транспортных средств", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.