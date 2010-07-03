Крупная авария произошла на шоссе в штате Колорадо

Фото: ТАСС/Zuma

ДТП с участием 15 транспортных средств произошло в штате Колорадо. Полиция города Лейквуд сообщила о "многочисленных жертвах", пишет РИА Новости.

По предварительным данным, на шоссе I-70 столкнулись 12 легковых автомобилей и 3 фуры. После столкновения машин на шоссе начался пожар.

Шесть пострадавших доставлены в местные больницы. В настоящее время шоссе закрыто. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.