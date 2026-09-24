МИД: Россия приветствовала бы организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва положительно отнеслась бы к проведению встречи Владимира Путина, а также лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом дипломат сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Руденко, исключать возможность такого трехстороннего контакта нельзя. При этом он подчеркнул, что организация подобной встречи – прерогатива хозяев саммита, то есть китайской стороны.

"Если китайские друзья за это возьмутся – что, безусловно, потребует определенных усилий и дипломатической подготовки, – то такая инициатива будет только приветствоваться российской стороной", – отметил замглавы МИД.

Дипломат также добавил, что для проведения трехсторонней встречи необходимо желание и согласие всех сторон.

Ранее возможность проведения трехсторонней встречи допустил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, идея такого формата уже обсуждается в публичном пространстве, однако говорить о переходе к практической подготовке преждевременно. При этом ключевым остается вопрос содержательной части будущей встречи и ожидаемых результатов.