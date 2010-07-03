Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

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Два человека пострадали во время инцидента с автомобилем, который протаранил здание торгового центра в Гамбурге, пишет газета Hamburger Morgenpost.

Один из пострадавших – пенсионер, управлявший машиной. Сразу после ЧП в филиале Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель всех посетителей эвакуировали, а на место приехали полицейские и спасатели.

Издание отмечает, что машина выезжала со стоянки и внезапно въехала в галерею, разбив стеклянную стену. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

