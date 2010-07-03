Автомобиль протаранил ларек с шаурмой в ТиНАО

На Калужском шоссе иномарка протаранила ларек

Один человек погиб и еще два пострадали в результате ДТП на 35-м километре Калужского шоссе на территории ТиНАО, сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла минувшей ночью в 02:50 мск. Автомобиль Ford врезался в придорожное кафе. Погибший – посетитель заведения. Также в ДТП пострадал водитель автомобиля и продавец ларька.

Предварительно установлено, что виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако виновник аварии утверждает, что был трезв. По его словам, накануне пил только чай.