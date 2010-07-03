Фото: телеграм-канал Говорит Москва

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва". В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Два грузовика и две легковушки столкнулись на 43-м километре шоссе. Сейчас на месте аварии работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.