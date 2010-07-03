Человек погиб в ДТП с участием трех машин в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Три автомобиля столкнулись в столичном районе Нагатино-Садовники. В результате ДТП погиб один человек, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома №45. В аварию попали автокран и две легковушки.

По предварительным данным, погибший находился в Volkswagen Polo.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в районе Якиманка. Движение транспорта в районе аварии было ограничено.