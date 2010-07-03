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16:54

Виновника ДТП с участием полицейской машины доставили на допрос

происшествия ДТП

16:54

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Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции. Вероятного виновника аварии доставили на допрос, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошел 6 мая в Мерзляковском переулке. Как полагает следствие, мужчина, управлявший внедорожником, отвлекся на вопрос ребенка и не справился с управлением. В результате джип врезался в автомобиль сотрудников полиции.

Полицейские получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичной полиции, столкновение с автомобилем ППС произошло по вине водителя машины, выехавшего на встречную полосу движения.

Ранее некоторые СМИ написали, что в ДТП участвовал автомобиль с дипломатическими номерами посольства Италии в РФ.

К настоящему моменту движение в Мерзляковском переулке восстановлено. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

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