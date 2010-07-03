Движение в Мерзляковском переулке восстановлено после ДТП

Фото: vk.com/msk_today

Движение в Мерзляковском переулке восстановлено после перекрытия из-за ДТП. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.



Днем 6 мая в Мерзляковском переулке столкнулись три иномарки: BMW Х6, Mercedes-Benz и Renault Logan. В результате аварии пострадали три человека.