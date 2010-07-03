В Подмосковье в ДТП погиб мотоциклист

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легковушки Opel и мотоцикла произошло в подмосковном городе Ступино, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в 16:00 на улице Андропова, 21. В результате столкновения байкер погиб.

Обстоятельства происшествия уточняются.