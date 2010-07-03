Три человека пострадали в ДТП в центре столицы

В результате ДТП в центре столицы пострадали три человека. В Мерзляковском переулке столкнулись BMW Х6, Mercedes-Benz и Renault Logan.

Инцидент произошел днем в понедельник, 6 мая. Renault является полицейским автомобилем, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне сообщалось, что полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии в подмосковном Видном. Mercedes-Benz вылетел на тротуар, перевернулся и загорелся. Погибли двое, машина полностью выгорела.

