ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Москвы

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Пять автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в районе Якиманка. Движение транспорта в районе аварии было ограничено, сообщает пресс-служба ЦОДД в своем официальном аккаунте в Twitter.

Авария произошла в районе дома 8. Одна машина от удара вылетела на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб. Движение было ограничено в сторону области, сейчас оно восстановлено. Затруднений нет.