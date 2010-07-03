Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в ТиНАО, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

В результате ДТП пострадали два человека. Инцидент произошел в поселке Московский на пересечении улиц Атласова и Москвитина.

Отмечается, что столкнулись маршрутный автобус Iveco и ВАЗ 2107. Пассажиров в автобусе не было. Пострадали пассажиры легковушки. Их госпитализировали.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. 6 мая три автомобиля столкнулись в столичном районе Нагатино-Садовники. В результате аварии погиб один человек.