Актер Игорь Фурманюк попал в аварию в Москве

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Актер Игорь Фурманюк пострадал в ДТП в Москве. Авария произошла на улице Мосфильмовская в Раменках, сообщает Пятый канал.

Врачи диагностировали у актера сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Игорь Фурманюк известен по ролям в сериалах "Секунда до", "Застава", "Сонька Золотая Ручка" и "Зорге". Работал в театре Современник-2, Сатирикон, на киностудии "Мосфильм".

Ранее с актера Леонида Ярмольника взыскали 432 тысячи рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за поврежденный в ДТП Mercedes.