С Ярмольника взыскали 432 тысячи рублей по иску от ФСО

С актера Леонида Ярмольника взыскали 432 тысячи рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за поврежденный в ДТП Mercedes, передает Агентство "Москва". Хамовнический суд удовлетворил исковые требования частично.
Ярмольник к началу заседания не успел. Актер отметил, что ему пришлось нарушить правила ПДД, чтобы приехать в суд быстро. Он сказал, что расплатился со всеми потерпевшими, но только ФСО пошла в суд.
Ярмольник выразил сомнения в том, что истец предоставил суду корректную и полную документацию.
"Я не понимаю, как такой же автомобиль в идеальном состоянии стоит 1,5 миллиона, а его ремонт – 1 миллион 300 тысяч. Машина не кувыркалась, как можно менять обшивку потолка?" – объяснил он.
Актер заказал повторную экспертизу. "Предоставленные истцом фотографии мне кажутся липовыми, я не стесняюсь это говорить", – сказал он.
Артист также поразился возможности ФСО предоставить для суда любой запрошенный стороной ответчика документ. "Какую бумажку о ФСО ни попросишь, все есть. Даже яблони на луне зацветут", – иронизировал он.
В суде выступил гендиректор ООО "Кэтро" и эксперт той же организации Андрей Лепешкин, который проводил последнюю экспертизу. Он уточнил, что исследование проходило по предоставленным документам и фотографиям, но не натурно. По его экспертизе, сумма ремонта истцом с учетом износа деталей составила 691 тысячу рублей, а без износа – 831 тысячу рублей.
Представитель истца экспертизой Лепешкина и ООО "Кэтро" остался недоволен и просил суд не опираться на нее при вынесении решения.
Адвокат актера заявлял, что Ярмольник не отрицал факт аварии и готов платить, но намного меньшую сумму. В ноябре 2018 года суд по ходатайству ответчика назначил автотехническую экспертизу.
22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошла авария с четырьмя машинами, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Его отремонтировали в спецорганизации, в которой они обслуживаются. Ремонт обошелся в 1 миллион 234 тысячи рублей.
Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей. Оставшуюся часть просят взыскать с виновника ДТП. Сторона актера на начальной стадии процесса оценила ремонт в 710 тысяч рублей.
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