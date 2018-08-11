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11 августа 2018, 17:15

Происшествия

ФСО потребовала от Ярмольника 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль

ФСО потребовала от Ярмольника 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль

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Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника. Ведомство требует с актера более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes.

Авария произошла почти два года назад. Машина давно отремонтирована, но выплаты по страховке не хватило, и теперь разницу хотят взыскать с Ярмольника. Как сообщил сам актер, он готов судиться с ФСО. Ярмольник также отметил, что дело не в деньгах, он просто хочет разобраться, почему претензии возникли так нескоро. Первое заседание суда назначено на 21 августа. Подробности − на телеканале Москва 24.
видео ⁠⁠Вероника Иващенко происшествия ДТП суды
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