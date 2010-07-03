Гусман ответил Ярмольнику про несмешной КВН

Режиссер театра и кино, телеведущий Юлий Гусман ответил Леониду Ярмольнику после высказываний о несмешных шутках в КВН.
"Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива", – заявил Гусман в эфире радиостанции "Говорит Москва". Постоянный член жюри игры подчеркнул, что уже в начале сезона было несколько "блистательных выступлений и шуток".
Накануне Ярмольник в интервью одному из телеканалов назвал выступления новых команд КВН несмешными. По его словам, в последние годы качество передачи сильно упало. Он отметил, что сейчас одна достойная шутка за игру уже достойна победы. Что именно испортило игру, артист не уточнил, заявив только, что точно не цензура.
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