Число обратившихся за медпомощью после ДТП в Волгограде возросло до 17

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После ДТП с участием грузовика и маршрутки в Волгограде за медицинской помощью обратились 17 человек, троих пострадавших уже выписали из больницы.

"Всего с учетом "дообращений" поступили 17 человек, трое из них выписаны на амбулаторное лечение. В больнице остаются 14 человек", – сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отмечается, что два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Собеседник агентства уточнил, что остальные пострадавшие лежат в отделении хирургии. У них диагностированы переломы и сотрясение головного мозга.

Вечером 17 мая произошла авария с участием грузового автомобиля и маршрутки. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек получили травмы.