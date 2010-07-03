Автобус и маршрутка столкнулись в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС России

Столкновение автобуса с маршруткой произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В результате в больницу отвезли 15 пострадавших. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.