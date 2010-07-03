Два микроавтобуса столкнулись в Подмосковье

В Подмосковье маршрутка попала в аварию

Два микроавтобуса столкнулись у подмосковной деревни Рогачево, сообщает РИА Новости.

ДТП с участием Citroen и IVECO произошло на 36-м километре трассы А-108. В результате аварии пострадали четыре человека. Обстоятельства случившегося уточняются.