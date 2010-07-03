Человек погиб в ДТП в городском округе Люберцы

Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пшеничничный

Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в городском округе Люберцы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла в 18:23 на 4-м километре трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. Там столкнулись два транспортных средства.

В министерстве призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в районе Песчаного проезда прерывалось движение из-за ДТП. Там опора освещения упала на проезжую часть.